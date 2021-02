The Last of Us: Pedro Pascal sarà Joel nella serie tratta dal videogame (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pedro Pascal entra ufficialmente nel cast di The Last of US con il ruolo di Joel: la conferma arriva dal profilo Twitter di Neil Druckmann; accanto a Pascal ci sarà anche Bella Ramsey. Pedro Pascal sarà Joel in The Last of Us, serie HBO tratta dal popolare videogame. La conferma ufficiale arriva da Neil Druckmann, produttore esecutivo dello show e autore e direttore creativo del gioco, che lo ha rivelato via Twitter, dopo che nelle ultime ore è stata annunciata anche la partecipazione di Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Pedro Pascal di recente è apparso in The Mandalorian, serie di Star Wars targata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)entra ufficialmente nel cast di Theof US con il ruolo di: la conferma arriva dal profilo Twitter di Neil Druckmann; accanto acianche Bella Ramsey.in Theof Us,HBOdal popolare. La conferma ufficiale arriva da Neil Druckmann, produttore esecutivo dello show e autore e direttore creativo del gioco, che lo ha rivelato via Twitter, dopo che nelle ultime ore è stata annunciata anche la partecipazione di Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.di recente è apparso in The Mandalorian,di Star Wars targata ...

