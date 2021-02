Tg Lazio, edizione dell’11 febbraio 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino AstraZeneca nel Centro realizzato dalla Regione Lazio nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. Nella giornata saranno somministrate 400 dosi destinate agli operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. A regime la struttura sarà in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere. Intanto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che “è stata raggiunta la quota dei 40mila over 80 vaccinati nel Lazio con la prima dose. Si tratta del 10% dell’intera popolazione over 80”. ROMA, DOPO SOCRATE E MAMIANI OCCUPATO ANCHE IL LICEO VISCONTI Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino AstraZeneca nel Centro realizzato dalla Regione Lazio nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. Nella giornata saranno somministrate 400 dosi destinate agli operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. A regime la struttura sarà in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere. Intanto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che “è stata raggiunta la quota dei 40mila over 80 vaccinati nel Lazio con la prima dose. Si tratta del 10% dell’intera popolazione over 80”. ROMA, DOPO SOCRATE E MAMIANI OCCUPATO ANCHE IL LICEO VISCONTI

