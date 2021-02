Tennis | Australian Open | Berrettini batte Machac e va al terzo turno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Melbourne, 11 feb. (Adnkronos) - L'azzurro Matteoè il primo italiano del tabellone maschile ad approdare aldegli. Ilta romano ha superato in quattro set il giovane ceco Tomas, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 in oltre 2 ore e mezza di gioco. Al prossimoaffronterà Karen Khachanov.

Tutto estremamente facile per il top 10 azzurro Matteo Berrettini che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno dell'Open d'Australia superando in quattro set il qualificato ceco ...Quarta giornata degliOpen , primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park . Già qualificata al 3° turno Sara Errani, impegnata venerdì contro Su - Wei Hsieh. Il torneo è visibile su Eurosport, canali ...Sarà il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone, l'avversario del romano Matteo Berrettini nei sedicesimi degli Australian Open 2021 di tennis: l'azzurro, numero 9 del seeding, cerca il primo a ...Melbourne, 11 feb. (Adnkronos) – L’azzurro Matteo Berrettini è il primo italiano del tabellone maschile ad approdare al terzo turno degli Australian Open. Il tennista romano ha superato in quattro set ...