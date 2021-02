Serie B, un Pisa amareggiato atteso a Monza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pareggio molto amaro per il Pisa nell’ultima giornata, che non riesce ad imporsi sulla Salernitana e perde punti preziosi in ottica playoff. Un 2-2 dominato dai neroazzurri, che tuttavia concedono quanto basta ai granata per centrare il pareggio. Un Pisa sfortunato Pisa-Salernitana 2-2. Risultato bugiardo che fa perdere molte posizioni a D’Angelo. La partita del Pisa è stata simile a quella del Brescia dal punto di vista del risultato: nerazzurri avanti per 2-0 nel secondo tempo, abbassano la guardia in due occasioni, più che sufficienti ad una Salernitana molto fortunata che con due tiri nello specchio segna due gol. Il Brescia ha pareggiato meritatamente, la Salernitana invece è stata baciata dalla dea bendata. Amaro in bocca per il Pisa, che già domani sera scenderà in campo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pareggio molto amaro per ilnell’ultima giornata, che non riesce ad imporsi sulla Salernitana e perde punti preziosi in ottica playoff. Un 2-2 dominato dai neroazzurri, che tuttavia concedono quanto basta ai granata per centrare il pareggio. Unsfortunato-Salernitana 2-2. Risultato bugiardo che fa perdere molte posizioni a D’Angelo. La partita delè stata simile a quella del Brescia dal punto di vista del risultato: nerazzurri avanti per 2-0 nel secondo tempo, abbassano la guardia in due occasioni, più che sufficienti ad una Salernitana molto fortunata che con due tiri nello specchio segna due gol. Il Brescia ha pareggiato meritatamente, la Salernitana invece è stata baciata dalla dea bendata. Amaro in bocca per il, che già domani sera scenderà in campo a ...

infobetting : Monza-Pisa (venerdì 12 febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Serie B, giornata 22: #Monza e #Chievo accorciano sull'#Empoli #Ascoli #Brescia #Cittadella #Cosenza #Cremonese… - StefaniSer : @SSalandra Ho visto Gattuso e De Zerbi allenare entrambi fin dai tempi della serie C (rispettivamente Pisa e Foggia). Non c’era paragone. - fedeluci22 : @LelloPinto Il Pisa lo portò in serie B vincendo i play off contro il Foggia di De Zerbi. Poi l'anno dopo rischiò i… - Veritatisvis : aiutata, ovviamente soprattutto nel periodo in cui ero sola a Pisa, ma anche dopo essere tornata ad una sorta di 'n… -