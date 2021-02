Sampdoria, Augello: «É impossibile parlare male di Ranieri. Nazionale? Un sogno» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Instagram. Le sue parole Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta su Instagram a Che fatica la vita da bomber in merito alla sua carriera e al suo presente in blucerchiato. ESORDIO – «É stata una sensazione bellissima, non mi aspettavo nemmeno di essere convocato. È stata una partita importante contro la Spal dove abbiamo anche vinto. Ho realizzato un sogno». ABITUDINE – «Quando ti abitui ai ritmi della Serie A cerchi sempre di crescere. In ogni categoria che ho scalato ho sempre cercato di immedesimarmi il più possibile, cercando di fare sempre meglio». Ranieri – «É impossibile parlare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tommaso, difensore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Instagram. Le sue parole Tommaso, difensore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta su Instagram a Che fatica la vita da bomber in merito alla sua carriera e al suo presente in blucerchiato. ESORDIO – «É stata una sensazione bellissima, non mi aspettavo nemmeno di essere convocato. È stata una partita importante contro la Spal dove abbiamo anche vinto. Ho realizzato un». ABITUDINE – «Quando ti abitui ai ritmi della Serie A cerchi sempre di crescere. In ogni categoria che ho scalato ho sempre cercato di immedesimarmi il più possibile, cercando di fare sempre meglio».– «É...

