Risparmio energetico in cucina, 10 consigli per ridurre gli sprechi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Negli ultimi mesi gli italiani hanno inevitabilmente trascorso più tempo del previsto nelle loro cucine, tra lockdown, chiusure dei ristoranti e smart working. Di conseguenza, la cucina è divenuta il luogo in cui viene consumata gran parte dell’energia casalinga. Per questo Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet e promuove un approccio più consapevole ai propri consumi di energia, condivide 10 consigli per imparare a gestire fornelli, frigo e forno, riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale, e risparmiando in bolletta. 1. Lavastoviglie solo a pieno carico. Nel fare le pulizie, si consiglia di utilizzare la lavastoviglie solo quando è piena, poiché metà carico non è efficiente dal punto di vista energetico. Meglio ancora se si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Negli ultimi mesi gli italiani hanno inevitabilmente trascorso più tempo del previsto nelle loro cucine, tra lockdown, chiusure dei ristoranti e smart working. Di conseguenza, laè divenuta il luogo in cui viene consumata gran parte dell’energia casalinga. Per questo Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet e promuove un approccio più consapevole ai propri consumi di energia, condivide 10per imparare a gestire fornelli, frigo e forno, riducendo glie l’impatto ambientale, e risparmiando in bolletta. 1. Lavastoviglie solo a pieno carico. Nel fare le pulizie, sia di utilizzare la lavastoviglie solo quando è piena, poiché metà carico non è efficiente dal punto di vista. Meglio ancora se si ...

giornaleradiofm : Risparmio energetico in cucina, 10 consigli per ridurre gli sprechi: (Adnkronos) - Negli ultimi mesi gli italiani h… - LiberoReporter : Risparmio energetico in cucina, 10 consigli per ridurre gli sprechi - XylemItalia : I nuovi circolatori #Lowara #ecocirc, con motori ECM ad alta efficienza (EEI =0.18), permettono un risparmio energe… - LuigiFo17062551 : @soniabetz1 Comunque sono convinto che avere il ministero Grin sia un ottima scelta,tutto dovrà passare da lì,fondi… - czaziende : Brico Edil, specialista in termoidraulica, propone caldaie, climatizzatori, stufe a pellet e termocamini combinati… -