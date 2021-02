Pregliasco | Probabile che dovremo vaccinarci ogni anno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’che andremo verso il vaccino annuale contro Covid, almeno per qualchesarà così. Come già succede per l’influenza”. A prospettare questo scenario, fra gli altri, è il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio. “Per riuscire a bloccare o ridurre al massimo la trasmissione di Sars-Cov-2 la velocità della vaccinazione senz’altro conta - sottolinea all’Adnkronos Salute - Una campagna vaccinale fulminea aiuterebbe. Ma sia considerando le varianti di Sars-CoV-2, sia la durata dell’immunità che potrebbe declinare e gli studi disponibili finora non lo escludono, sarà credo necessario un richiamo successivo, con vaccini con una composizione aggiornata. Gli studi sembrano portarci là. Un declino dell’immunità oltre i sei mesi è possibile, è paragonabile a quello che si è visto con la malattia, ma ...

