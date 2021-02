PIL UE a livelli pre-crisi nel 2022: e in Italia? (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione ha lavorato alle sue Previsioni economiche d’inverno, pubblicate oggi, prendendo in conto l’obiettivo che essa stessa ha indicato per il piano di vaccinazione anti Covid, che punta a immunizzare il 70% della popolazione adulta entro la prossima estate. Ma ha anche considerato uno scenario peggiore, in cui ritardi nella vaccinazione e impatto negativo delle nuove varianti del virus potrebbero pesare sulla ripresa, e uno in cui i piani vaccinali potrebbero andare meglio del previsto. E’ quanto ha spiegato il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la videoconferenza di presentazione delle previsioni economiche, oggi a Bruxelles. “Quello che assumiamo nelle nostre previsioni è collegato all’obiettivo generale a cui la Commissione sta lavorando per la campagna vaccinale”, ha detto l’eurocommissario. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Commissione ha lavorato alle sue Previsioni economiche d’inverno, pubblicate oggi, prendendo in conto l’obiettivo che essa stessa ha indicato per il piano di vaccinazione anti Covid, che punta a immunizzare il 70% della popolazione adulta entro la prossima estate. Ma ha anche considerato uno scenario peggiore, in cui ritardi nella vaccinazione e impatto negativo delle nuove varianti del virus potrebbero pesare sulla ripresa, e uno in cui i piani vaccinali potrebbero andare meglio del previsto. E’ quanto ha spiegato il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la videoconferenza di presentazione delle previsioni economiche, oggi a Bruxelles. “Quello che assumiamo nelle nostre previsioni è collegato all’obiettivo generale a cui la Commissione sta lavorando per la campagna vaccinale”, ha detto l’eurocommissario. ...

