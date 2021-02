Ospedale Papa Giovanni, per i piccoli ricoverati arrivano i supereroi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Venerdì mattina (12 febbraio) arrivano i supereroi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Grazie ai ragazzi di In QUOTA fvg i bambini e gli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici potranno vedere e salutare i loro supereroi preferiti che si caleranno dai tetti dell’Ospedale. L’iniziativa è curata da ABIO Bergamo, l’Associazione per il Bambino In Ospedale attiva nei reparti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il momento del ricovero in Ospedale, è per il bambino, per l’adolescente e per i loro genitori, un momento molto delicato. Il ricovero comporta un distacco dal proprio mondo, dai propri riferimenti e dalle proprie abitudini. E’ il momento in cui si entra ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Venerdì mattina (12 febbraio)all’XXIII di Bergamo. Grazie ai ragazzi di In QUOTA fvg i bambini e gli adolescentinei reparti pediatrici potranno vedere e salutare i loropreferiti che si caleranno dai tetti dell’. L’iniziativa è curata da ABIO Bergamo, l’Associazione per il Bambino Inattiva nei reparti dell’XXIII. Il momento del ricovero in, è per il bambino, per l’adolescente e per i loro genitori, un momento molto delicato. Il ricovero comporta un distacco dal proprio mondo, dai propri riferimenti e dalle proprie abitudini. E’ il momento in cui si entra ...

BlackEagle1967 : @noordungp @13mari81 Visto alla fine stavo leggendo. Proprio alla fine della trasmissione ho visto questa Sig.ra 96… - mattinodipadova : Fortunato e Paolo Prandin non hanno nemmeno saputo di essere stati vicini di stanza. 'In terapia intensiva non sape… - sissinamo74 : Mio papà da questa mattina è in ospedale, è anziano, è caduto durante la notte....è da questa mattina dalle 5.30 ch… - truhenorgel : @AugustoBiascica @alessandro1846 @Corriere Ero ricoverato in ospedale e, a un non credente che non voleva il crocef… - nebisinidem__ : 'Ehh ma non è bello se ci dite di non chiamarvi' VI DICIAMO DI NON CHIAMARCI PERCHÉ QUANDO PAPÀ STAVA IN OSPEDALE I… -