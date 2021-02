Oggi giornata internazionale dedicata alle donne scienziate (Di giovedì 11 febbraio 2021) – Si celebra Oggi, 11 febbraio, la VI giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza istituita dall’Onu. Una giornata importante che, come le altre istituite dalle nazioni Unite, vuole mettere in risalto il ruolo svolto dalle donne nella società, ma anche richiamare l’attenzione sulla loro fragilità di fronte all’emarginazione di genere e alla violenza maschile, come l’International Day for the Elimination of Violence against Women che ricorre ogni 25 novembre. Quest’anno l’11 febbraio è dedicato, in particolare, al fondamentale ruolo svolto dalle scienziate, in prima linea, nel contrasto all’epidemia da Covid19. Come sottolinea l’ONU, la scienza e “la parità di genere sono considerate fondamentali ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) – Si celebra, 11 febbraio, la VIper lee le ragazze nella scienza istituita dall’Onu. Unaimportante che, come le altre istituite dnazioni Unite, vuole mettere in risalto il ruolo svolto dnella società, ma anche richiamare l’attenzione sulla loro fragilità di fronte all’emarginazione di genere e alla violenza maschile, come l’International Day for the Elimination of Violence against Women che ricorre ogni 25 novembre. Quest’anno l’11 febbraio è dedicato, in particolare, al fondamentale ruolo svolto d, in prima linea, nel contrasto all’epidemia da Covid19. Come sottolinea l’ONU, la scienza e “la parità di genere sono considerate fondamentali ...

