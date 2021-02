LIVE Fognini-Caruso 4-6 6-2 2-6 1-0, Australian Open in DIRETTA: il siciliano vince il terzo set (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Il ligure butta via la risposta. Bravo Caruso ad annullare la palla break. A-40 Fuori di pochissimo il dritto di Fognini. 40-40 Fognini sbaglia un comodo dritto e poi scaglia la racchetta per rabbia. 30-40 Doppio fallo di Caruso. Palla break per Fognini. 30-30 In corridoio il dritto di Fognini. 15-30 Caruso stecca di rovescio. 15-15 In rete il rovescio di Fognini. 1-0 Fognini tiene il primo game del quarto set. 40-15 Scambio bellissimo ed il rovescio di Caruso si ferma sul nastro. 30-15 Dritto vincente del ligure. 15-0 Primo punto nel quarto set per Fognini. 2-6 terzo SET PER ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Il ligure butta via la risposta. Bravoad annullare la palla break. A-40 Fuori di pochissimo il dritto di. 40-40sbaglia un comodo dritto e poi scaglia la racchetta per rabbia. 30-40 Doppio fallo di. Palla break per. 30-30 In corridoio il dritto di. 15-30stecca di rovescio. 15-15 In rete il rovescio di. 1-0tiene il primo game del quarto set. 40-15 Scambio bellissimo ed il rovescio disi ferma sul nastro. 30-15 Drittonte del ligure. 15-0 Primo punto nel quarto set per. 2-6SET PER ...

