LIVE Fognini-Caruso 4-6 6-2 1-2, Australian Open in DIRETTA: il siciliano conserva il break nel 3°set (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Fognini si salva e resta attaccato al terzo set. A-40 Sbaglia con il rovescio il siciliano. 40-40 Dritto all’incrocio delle righe di Fognini. 30-40 Fognini annulla la prima. 15-40 Altre due palle break per Caruso. 15-30 Fognini sbaglia con il dritto. 15-0 Perfetto il lob di Fognini. 0-2 Ottimo game al servizio per Caruso. 40-15 Risposta vincente di Fognini. 40-0 Lungo il dritto del ligure. 30-0 Altro errore di Fognini. 0-1 break a zero per Caruso. 0-40 Subito tre palla break per Caruso. 0-30 Brutto errore di Fognini. 0-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2si salva e resta attaccato al terzo set. A-40 Sbaglia con il rovescio il. 40-40 Dritto all’incrocio delle righe di. 30-40annulla la prima. 15-40 Altre due palleper. 15-30sbaglia con il dritto. 15-0 Perfetto il lob di. 0-2 Ottimo game al servizio per. 40-15 Risposta vincente di. 40-0 Lungo il dritto del ligure. 30-0 Altro errore di. 0-1a zero per. 0-40 Subito tre pallaper. 0-30 Brutto errore di. 0-15 ...

ElChapoParieur : #LIVE #Tennis #AusOpen Fognini (1,60) vs Caruso ??1U #TeamParieur #ParionsSport - zazoomblog : LIVE Fognini-Caruso 3-2 Australian Open in DIRETTA: si prosegue senza break - #Fognini-Caruso #Australian #DIRETTA… - dennismacumber : Fabio Fognini live -200 - Eurosport_IT : ?? Segui live il derby tutto italiano tra Fognini e Caruso ?????? #EurosportTENNIS | #AO2021 - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sconfitto eliminato più tardi Fognini-Caruso e… -