Juve-Inter, la Procura Figc apre un’inchiesta sul caso Conte-Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Figc ha annunciato che la Procura ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto in Juventus-Inter tra tesserati e calciatori dei due club. La Procura ha già convocato il quarto uomo, Daniele Chiffi. Questo il testo del comunicato Figc. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. Ricordiamo che il Giudice Sportivo non ha ritenuto di dover sanzionare quanto accaduto alla fine del primo tempo del match evidentemente perché non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha annunciato che laha apertosu quanto accaduto inntus-tra tesserati e calciatori dei due club. Laha già convocato il quarto uomo, Daniele Chiffi. Questo il testo del comunicato. Iltore Federale Giuseppe Chiné ha apertorelativa al comportamento di dirigenti e tesserati dellantus e dell’durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. Ricordiamo che il Giudice Sportivo non ha ritenuto di dover sanzionare quanto accaduto alla fine del primo tempo del match evidentemente perché non ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - xMalva98 : @marco_nicola73 @ReiDemitri @mau760 @pisto_gol E chi si è pianto addosso? Siete voi che vi state cagando sotto che… - ManueleBruzzi1 : @dntmnl @IlMusmy @capuanogio Beh sì ma non per la partita. Perché Juve, Arbitro, Procura Federale e RAI non support… -