"Il problema della scuola non è prolungare fino a giugno" dice Maddalena Gissi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - No a "proposte fuorvianti" come il prolungamento dell'anno scolastico fino a fine giugno. Le priorità della scuola sono altre, in primis maturità, esami di Stato e stabilizzazione dei precari. A sottolinearlo con l'AGI è la segretaria generale della Cisl scuola, Maddalena Gissi, all'indomani dell'incontro dei confederali con il premier incaricato, Mario Draghi. Incontro nel quale, secondo quanto si apprende, non si è parlato del calendario ma di investimenti nella scuola e per i precari. "Aspettiamo con ansia la conferma dell'incarico al professore Draghi - spiega Gissi - perché la scuola ha bisogno di aprire un confronto su molte questioni. Il 1 settembre è alle porte e in questo periodo ...

