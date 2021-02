"Ha rifiutato il tapiro". Conte manda a quel paese pure Striscia: dito medio e insulti con Agnelli? Stavolta finisce malissimo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le ultime ore sono state piuttosto tese per Antonio Conte, che davanti ai microfoni del post-partita di Coppa Italia aveva deciso di non commentare quanto accaduto con il presidente Andrea Agnelli, che lo ha chiaramente insultato al termine del match che ha sancito l'accesso alla finale della Juventus a scapito dell'Inter. In precedenza c'era stato un dito medio dell'allenatore nerazzurro, che pare fosse indirizzato proprio al presidente bianconero, che ha poi atteso la fine della partita per ricambiare a suon di insulti. Striscia la Notizia ha deciso di intervenire sul caso calcistico della settimana con il solito Valerio Staffelli, che ha provato a consegnare l'ennesimo tapiro d'oro a Conte: Stavolta però l'allenatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le ultime ore sono state piuttosto tese per Antonio, che davanti ai microfoni del post-partita di Coppa Italia aveva deciso di non commentare quanto accaduto con il presidente Andrea, che lo ha chiaramente insultato al termine del match che ha sancito l'accesso alla finale della Juventus a scapito dell'Inter. In precedenza c'era stato undell'allenatore nerazzurro, che pare fosse indirizzato proprio al presidente bianconero, che ha poi atteso la fine della partita per ricambiare a suon dila Notizia ha deciso di intervenire sul caso calcistico della settimana con il solito Valerio Staffelli, che ha provato a consegnare l'ennesimod'oro aperò l'allenatore ...

AleJuventina92 : Perché #Conte ha rifiutato il tapiro d'oro? Avrebbe alzato un trofeo! - Antonio1457 : RT @GianniJ08: #Conte ha rifiutato il Tapiro di Staffelli... ???? Peccato ha perso l'occasione buona per mettere qualcosa in bacheca.. Preme… - alabarda67 : Antonio #Conte ha rifiutato il “Tapiro d’Oro” di #StrisciaLaNotizia. Nervosetto il parrucchino... ?????? - IntenditoreJuve : Conte aveva l'opportunità di alzare il primo e ultimo trofeo con l'Inter, ma ha rifiutato... #Tapiro #Staffelli - anarcomico : RT @GianniJ08: #Conte ha rifiutato il Tapiro di Staffelli... ???? Peccato ha perso l'occasione buona per mettere qualcosa in bacheca.. Preme… -