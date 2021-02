Grande Fratello Vip: Pierpaolo fa una scenata di gelosia a Giulia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli si lascia andare all'ennesima scenata di gelosia nei confronti di Giulia Salemi che, continua a dare sempre la stessa giustificazione. Ma chi ha ragione tra i due? GF Vip: tra Pierpaolo e Giulia, ancora Zenga Nella serata in cui va in scena lo show di Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli si lamenta del comportamento di Giulia Salemi, accusandola di guardare troppo Andrea Zenga. La bella italo persiana rimane esterrefatta, non è la prima volta che l'ex velino di Striscia la notizia la rimprovera per questo motivo. Pierpaolo non vuole farne un dramma, stavolta, ma la sua espressione è tutto un programma, la gelosia che lo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella casa delVip 5,Pretelli si lascia andare all'ennesimadinei confronti diSalemi che, continua a dare sempre la stessa giustificazione. Ma chi ha ragione tra i due? GF Vip: tra, ancora Zenga Nella serata in cui va in scena lo show di Tommaso Zorzi,Pretelli si lamenta del comportamento diSalemi, accusandola di guardare troppo Andrea Zenga. La bella italo persiana rimane esterrefatta, non è la prima volta che l'ex velino di Striscia la notizia la rimprovera per questo motivo.non vuole farne un dramma, stavolta, ma la sua espressione è tutto un programma, lache lo ...

