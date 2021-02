Governo Draghi, Renzi si autocelebra sul NYT: «Un capolavoro, ho fatto tutto da solo col 3%» (Di giovedì 11 febbraio 2021) «È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’». Così Matteo Renzi nell’articolo del “New York Times” ricostruisce l’arrivo di Draghi in qualità di premier incaricato. «Questa è stata la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento!», ha dichiarato il leader di Iv, compiaciuto del suo operato. leggi anche l’articolo —> Crisi Governo, Renzi: «Draghi è la speranza del paese. L’odio di questi giorni mi ha fatto male» «È stato un capolavoro della politica italiana», confessa Matteo Renzi al “New York Times”, commentando tutta la serie di eventi che hanno portato l’ex dirigente ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) «È statoun gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’». Così Matteonell’articolo del “New York Times” ricostruisce l’arrivo diin qualità di premier incaricato. «Questa è stata la mia strategia. Hoda, con il 3 per cento!», ha dichiarato il leader di Iv, compiaciuto del suo operato. leggi anche l’articolo —> Crisi: «è la speranza del paese. L’odio di questi giorni mi hamale» «È stato undella politica italiana», confessa Matteoal “New York Times”, commentando tutta la serie di eventi che hanno portato l’ex dirigente ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - ispettoremax : RT @ilsecoloxix: Su #Rousseau il voto sul governo #Draghi #Conte: “Fossi iscritto voterei sì” LEGGI > - nomatteo : E anche oggi, il governo Draghi lo facciamo domani. -