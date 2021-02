Governo: Direzione Pd ok a fiducia Draghi, Zingaretti fissa assemblea/Adnkronos (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – La Direzione Pd ha dato un via libera unanime alla fiducia al Governo Draghi, chiesta dal segretario Nicola Zingaretti nel suo intervento. Una relazione che si muove tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’. Il sostegno al tentativo Draghi con la vecchia maggioranza -dopo l’ok del voto M5S su Rousseau- unita. Un esito su cui i dem esprimono, ovviamente, soddisfazione. Ed insieme lo sguardo alle dinamiche interne. Zingaretti chiede al partito “un’unità sostanziale, senza allusioni sulla linea adottata”, dice il segretario chiamando chi non dovesse essere d’accordo ad uscire allo scoperto: “Sarebbe utile e giusto esplicitare il dissenso, per trasparenza”. Anche perchè “il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. () – LaPd ha dato un via libera unanime allaal, chiesta dal segretario Nicolanel suo intervento. Una relazione che si muove tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’. Il sostegno al tentativocon la vecchia maggioranza -dopo l’ok del voto M5S su Rousseau- unita. Un esito su cui i dem esprimono, ovviamente, soddisfazione. Ed insieme lo sguardo alle dinamiche interne.chiede al partito “un’unità sostanziale, senza allusioni sulla linea adottata”, dice il segretario chiamando chi non dovesse essere d’accordo ad uscire allo scoperto: “Sarebbe utile e giusto esplicitare il dissenso, per trasparenza”. Anche perchè “il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il ...

