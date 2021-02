Governo: Direzione Pd ok a fiducia Draghi, Zingaretti fissa assemblea/Adnkronos (2) (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) – In Direzione, Zingaretti sottolinea come il Pd intenda contribuire al Governo Draghi. Non solo con le proprie idee -compresa una Costituente per le riforme e la legge elettorale- ma anche tenendo saldo il fronte della vecchia maggioranza giallorossa. “Il successo per la formazione di un Governo attorno al professor Draghi dipende dall’unità dell’alleanza politica tra Pd, M5S e Leu”. Quanto alla composizione, il segretario auspica non solo una squadra “autorevole” ma anche “formata nel rispetto del pluralismo politico e che rispetti la differenza di genere nella sua composizione”. E aggiunge: “Sulla composizione prepariamoci a vivere una condizione nuova e inedita” perché l’indicazione del professor Draghi “non è figlia della politica ma è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) () – Insottolinea come il Pd intenda contribuire al. Non solo con le proprie idee -compresa una Costituente per le riforme e la legge elettorale- ma anche tenendo saldo il fronte della vecchia maggioranza giallorossa. “Il successo per la formazione di unattorno al professordipende dall’unità dell’alleanza politica tra Pd, M5S e Leu”. Quanto alla composizione, il segretario auspica non solo una squadra “autorevole” ma anche “formata nel rispetto del pluralismo politico e che rispetti la differenza di genere nella sua composizione”. E aggiunge: “Sulla composizione prepariamoci a vivere una condizione nuova e inedita” perché l’indicazione del professor“non è figlia della politica ma è ...

borghi_claudio : Tutto sta andando in direzione positiva. Incrociamo le dita. Forse c'è davvero un'opportunità per uscire da trent'a… - gio_dibartolo : RT @marcodifonzo: La Direzione nazionale del Pd, con votazione all'unanimità, ha espresso voto favorevole sull'ordine del giorno presentat… - TV7Benevento : Governo: Direzione Pd ok a fiducia Draghi, Zingaretti fissa assemblea/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Governo: Direzione Pd ok a fiducia Draghi, Zingaretti fissa assemblea/Adnkronos... - lucabrusc1 : RT @marcodifonzo: La Direzione nazionale del Pd, con votazione all'unanimità, ha espresso voto favorevole sull'ordine del giorno presentat… -