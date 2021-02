Gattuso resta in sella, ma questo Napoli è troppo fragile. Urge scossa con la Juve (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il giorno dopo la quiete è soltanto apparente. Su Napoli splende il sole, mentre sul Napoli le nubi incombono minacciose. Nell'immediato non sono previste novità assolute, si continua a riflettere ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il giorno dopo la quiete è soltanto apparente. Susplende il sole, mentre sulle nubi incombono minacciose. Nell'immediato non sono previste novità assolute, si continua a riflettere ...

Notiziedi_it : Panchina Napoli, Gattuso resta in sella. Urge scossa con la Juve - SSCNapoliFeed : Panchina Napoli, Gattuso resta in sella. Urge scossa con la Juve - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Gattuso resta in sella, ma il #Napoli si scopre troppo fragile. Urge scossa con la #Juve #NapoliJuve - sportli26181512 : Gattuso resta in sella, ma questo Napoli è troppo fragile. Urge scossa con la Juve: Gattuso resta in sella, ma ques… - SavaxSFN : @SpudFNVPN @sscnapoli Siamo sopravvissuti ad Ancelotti, Donadoni, sopravvivremo anche a Gattuso, nella speranza di… -