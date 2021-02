Flick | “Traguardo incredibile | è la stagione più vincente della nostra storia”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Hansiha parlato così dopo il successo del Bayern Monaco sul Tigres, che ha regalato al club tedesco il titolo di Campione del Mondo, oltre alla storica impresa di conquistare sei titoli in una, cosa riuscita solo ad un’altra squadra prima d’ora : “Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto unstorico col sesto titolo in un anno. È lapiù bella edel Bayern. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di quel che abbiamo fatto ed èquello che abbiamo ottenuto”. Foto: sito ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Bayern Monaco non smette di macinare vittorie e trofei: finale di Mondiale per Club scritta contro il Tigres. Ecco le parole del tecnico... è la prima volta che una squadra del Paese centroamearicano raggiunge uncosì prestigioso. Il pronostico ovviamente pende dalla parte europea. Con gli uomini dipronti a mettere le ...Douglas Costa festeggia anche lui la vittoria del Mondiale per Club da parte del suo Bayern Monaco dopo la finale contro il Tigres ...Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato dopo la finale della coppa del mondo per club vinta dai bavaresi ...