Cupra Formentor - A listino la variante e-Hybrid da 204 CV

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha reso disponibile lanella versione e-da 204 CV, che completa la gamma ibrida plug-in affiancandosi alla VZ e-da 245 CV già presente a. La nuovadella Suv parte da 37.700 euro, ma grazie agli sconti e agli incentivi statali viene offerta a partire da 29.900 euro in caso di rottamazione. Fino a 60 km in elettrico. Il powertrain ibrido è costituito da un 1.4 TSI da 150 CV, da un motore elettrico da 115 CV e da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, oltre al cambio automatico Dsg a sei rapporti. Come detto, il sistema è in grado di erogare 204 CV e una coppia massima di 350 Nm. La Casa, inoltre, dichiara un'autonomia in modalità completamente elettrica fino a 60 km, mentre le emissioni di CO2 misurate nel ciclo Wltp sono comprese ...

Info_Ricambi : #Cupra Formentor VZ5 sarà presentata il prossimo 22 febbraio. - EstebBeltramino : Cupra, il 2021 tra Formentor e nuove formule di acquisto #motori - ANSA_Motori : CUPRA il 2021 tra Formentor e nuove formule di acquisto #ANSAmotori - solomotori : Cupra, il 2021 tra Formentor e nuove formule di acquisto - zazoomblog : Pubblicità Cupra Formentor: canzone modella video spot - #Pubblicità #Cupra #Formentor: -

Ultime Notizie dalla rete : Cupra Formentor

La giuria internazionale sceglierà la vincitrice tra la Citroën C4, la, la Fiat Nuova 500, la Land Rover Defender, la Skoda Octavia, la Toyota Yaris e la Volkswagen ID.3.Questo l'elenco delle finaliste, ai link le nostre prove su strada in anteprima: Citroen C4Fiat 500 Land Rover Defender Skoda Octavia Toyota Yaris Volkswagen ID.3 La giuria di Car of ...La pandemia di Covid impedisce per il secondo anno lo svolgimento del Salone di Ginevra, ma la cerimonia della premiazione Car of the Year 2021 sarà trasmessa ...Si avvicina l’appuntamento con l’elezione dell’auto dell’anno. La cerimonia di premiazione del Car of the year 2021 si terrà infatti l’1 marzo e verrà trasmessa in live streaming a partire dalle ore 1 ...