Cremonese | Braida | “Orgoglioso della mia scelta | qui con un obiettivo Serie A? Ecco cosa conta”

Mediagol : #Cremonese, l'ex #Milan e #Barcellona Braida: 'Orgoglioso della mia scelta, qui con un obiettivo. #SerieA, #SerieB… - CGrigiorosso : ?? Parla il dg della Cremonese #Braida: «Orgoglioso di essere arrivato a Cremona. Mercato giusto? deciderà il campo»… - Teleradiostereo : RT @augustociardi75: In diretta con Ariedo Braida, Direttore generale della Cremonese, storico dirigente di #Milan e #Barcellona @Teleradi… - augustociardi75 : In diretta con Ariedo Braida, Direttore generale della Cremonese, storico dirigente di #Milan e #Barcellona @Teleradiostereo - JosiphOliver : RT @radiopuntonuovo: ???? #Cremonese, il DG #Braida: '#Gattuso? Tutte le piazze sono difficili e complicate. Spero che riesca a superare ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Braida

Mediagol.it

... trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo , è intervenuto Ariedo, direttore generale della. Queste le sue dichiarazioni. 'L'esperienza aiuta, quella non si ...In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ariedo, direttore generale della. "L'esperienza aiuta, quella non si compra. Non sono un mago, ma qualche buona previsione l'ho fatta. Non sono più un ragazzo, ma questo non conta, nella ...Il nome di Luciano Moggi sarebbe tornato a circolare nei corridoi di Castel Volturno come termine di paragona di cosa manca oggi alla dirigenza della SSC Napoli ...La Cremonese domina il campo per 50’, ma paga gli errori in fase offensiva e difensiva. Un autogol di Bianchetti spiana la strada, poi Forte la chiude ...