Congelamento motori e gare sprint | le decisioni della Commissione F1

sylvylotty : RT @elliotaldstan: Mi dispiace, indipendentemente da chi ne trarrà vantaggio, continuerò a pensare che il congelamento dei motori vada cont… - Riky_Mira : Personalmente penso che il congelamento dei motori in #F1 vada contro il DNA della F1 stessa - DANIELEALOFAN : Redbull vince! Congelamento motori ufficialmente approvato #F1 - Dandy_Boy1 : RT @SportNewsCentr1: La commissione della @F1 ha approvato all'unanimità il congelamento dello sviluppo delle power unit a partire dal 2022… - ciccionocera00 : @murderronmymind Congelamento dei motori e rivisitazione del formato della qualifica -

Sì aldelle power unit a partire dal 2022 e per tre stagioni, forse alla proposta di gara sprint al sabato. Dalla riunione della Commissione F1 trapelano le prime informazioni sull'esito dell'...Alla fine è passata la linea Red Bull. Quest'oggi, con la riunione della F1 Commission, il Circus si giocava buona parte del suo prossimo futuro, tra cui la decisione suldei. Come riportato dall'autorevole testata britannica Autosport, i team avrebbero votato all'unanimità la scelta di bloccare le power unit a partire dal 2022. Un autentico ...Fumata bianca per il congelamento dei motori a partire dalla stagione 2022 di Formula 1. Secondo quanto riportato da Autosport, questo provvedimento sarebbe stato approvato all'unanimità nella riunion ...Approvato lo stop allo sviluppo a partire dal 2022 - fino ad allora ci sarà libertà di ricerca e aggiornamento. L'idea della gara sprint è stata presentata nei dettagli alle squadre ma non si è regist ...