Con Draghi a palazzo Chigi tornano di moda gli insegnamenti di Keynes e Federico Caffè. L'articolo di Millenium dell'aprile 2020 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il conferimento dell'incarico a Mario Draghi sono tornati improvvisamente di moda John Maynard Keynes e soprattutto Federico Caffè. Economista de La Sapienza di Roma e consulente di banca d'Italia, Caffè fu uno dei più importanti esponenti della scuola Keynesiana in Italia e con lui l'ex presidente della Banca centrale europea si laureò nel 1970. Si discute molto sul percorso intellettuale di Draghi che in alcuni frangenti della sua carriera è sembrato "deviare" dagli insegnamenti di uno dei suoi maestri. Peraltro non si ha notizie del fatto Caffé abbia mai fatto considerazioni in tal senso. Mario Draghi è intervenuto negli anni a numerose commemorazioni dedicate al "suo" professore.

