A Saudita | Blinken | ' non resteremo a guardare Houthi attaccare il Paese'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Washington, 11 feb. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden non "resterà a" i ribelli yemenitil'Arabia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato, Antony, nel corso di un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri, il principe Faisal bin Farhan, dopo l'attacco con droni che ha colpito l'aeroporto internazionale di Abha, nel sud del regno del Golfo. "L'Arabiaè un importante partner per la sicurezza. Nonmentre gliattaccano l'Arabia", ha dichiarato, citato dal 'Financial Times'. "Restiamo impegnati a rafforzare le difese dell'Arabiae a trovare una ...

