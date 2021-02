Vaccino AstraZeneca, arrivate le prime dosi in Piemonte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le prime dosi del Vaccino AstraZeneca sono arrivate anche in Piemonte. 17mila flaconcini di Vaccino antiCovid sono stati consegnati al San Giovanni Bosco e la prossima settimana dovrebbero arrivare altre 20mila dosi. Il loro utilizzo sarà destinato, in questa prima fase, alla vaccinazione delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine e di Polizia municipale e successivamente al personale scolastico con meno di 55 anni. Intanto la Regione Piemonte sta valutando la possibilità di acquistare direttamente il Vaccino per le imprese e a tale proposito ha in programma un tavolo con i presidenti delle varie Camere di Commercio. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledelsonoanche in. 17mila flaconcini diantiCovid sono stati consegnati al San Giovanni Bosco e la prossima settimana dovrebbero arrivare altre 20mila. Il loro utilizzo sarà destinato, in questa prima fase, alla vaccinazione delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine e di Polizia municipale e successivamente al personale scolastico con meno di 55 anni. Intanto la Regionesta valutando la possibilità di acquistare direttamente ilper le imprese e a tale proposito ha in programma un tavolo con i presidenti delle varie Camere di Commercio. Lo ha annunciato il presidente della RegioneAlberto Cirio, che ha ...

