Uomini e Donne 10 febbraio 2021, in onda la scelta di Davide Donadei

Oggi pomeriggio alle ore 14.45 su Canale 5 andrà in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Davide Donadei, registrata ormai due settimane fa. Non è chiaro se avverrà in una puntata soltanto o se verrà divisa in due puntate, visto che verranno mostrate anche le ultime esterne del tronista con le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore e i best moment. Dalle anticipazioni della registrazione sappiamo che la scelta è stata Chiara e che si tratterà di una puntata molto emozionante, che farà piangere un po' tutti, in primis la non scelta Beatrice Buonocore, che tuttavia può contare sull'affetto del pubblico. Vediamo dunque cosa succederà nello specifico!

