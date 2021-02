Trovata morta a 25 anni la modella Kasia Lenhardt, ex di J. Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Berlino: Trovata morta la modella Kasia Lenhardt, ex di J. Boateng È giallo per la morte della modella tedesca Kasia Lenhardt, 25 anni, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La ragazza è stata Trovata morta dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati da poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi. Kasia Lenhardt, la causa della morte Sulle cause della morte della modella Kasia Lenhardt sono ancora in corso le indagini. I punti ancora oscuri e sulla tragedia sono ancora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Berlino:la, ex di J.È giallo per la morte dellatedesca, 25, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome. La ragazza è statadalla polizia nel suo appartamento di Berlino.si erano lasciati da poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi., la causa della morte Sulle cause della morte dellasono ancora in corso le indagini. I punti ancora oscuri e sulla tragedia sono ancora ...

