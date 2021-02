Tabellone Playoff Scudetto SuperLega volley | calendario | date | programma | orari | tv Gli accoppiamenti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è delineato ildeidi, il massimo campionato italiano dimaschile. Le migliori 11 squadre della regular season si sono qualificate per la post season: le prime cinque (Perugia, Civitanova, Trento, Monza, Vibo Valentia) sono già ammesse ai quarti di finale, mentre le altre sei dovranno passare dagli ottavi di finale (Piacenza, Modena, Milano, Verona, Ravenna, Padova). Perugia, prima in classifica al termine della stagione regolare, attende la vincente di Milano-Verona (meneghini favoriti). Civitanova aspetta la vincente del derby tra Modena e Ravenna (Canarini favoriti) per un quarto di finale scoppiettante. Trento incrocerà chi avrà la meglio tra Piacenza e Padova (emiliani favoriti), mentre l’altro quarto di finale sarà tra le outsider Monza e Vibo ...

Volley maschile, il tabellone completo e gli accoppiamenti del turno preliminare dei Playoff Scudetto Superlega 2021: tutti i risultati ...