Sampdoria, prima i diritti tv poi i rinnovi: la strategia di Ferrero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Sampdoria vuole prima capire quelle che saranno le entrate con i diritti tv, poi valuterà i rinnovi in pendenza: la strategia di Ferrero Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Sono questi i nomi caldi quando si parla di rinnovi in casa Sampdoria. Valerio Verre infatti ha già rinnovato (manca solo l’ufficialità), mentre per Gaston Ramirez è tramontata ormai del tutto la speranza di evitare un addio a fine stagione. Il tecnico e l’attaccante della Sampdoria aspettano una telefonata da Massimo Ferrero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il patron doriano prende tempo e riflette. Come rivela il Corriere dello Sport, Ferrero vuole prima capire quali ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lavuolecapire quelle che saranno le entrate con itv, poi valuterà iin pendenza: ladiClaudio Ranieri e Fabio Quagliarella. Sono questi i nomi caldi quando si parla diin casa. Valerio Verre infatti ha già rinnovato (manca solo l’ufficialità), mentre per Gaston Ramirez è tramontata ormai del tutto la speranza di evitare un addio a fine stagione. Il tecnico e l’attaccante dellaaspettano una telefonata da Massimo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il patron doriano prende tempo e riflette. Come rivela il Corriere dello Sport,vuolecapire quali ...

Dalla_SerieA : Ripresa al “Mugnaini”, Gabbiadini rivede il gruppo - - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini - napolimagazine : SAMPDORIA - Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini -