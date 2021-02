Ritenzione idrica addio! La “dieta” contro cellulite, stipsi e altri disturbi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ritenzione idrica: se ne parla spesso a proposito di cellulite. Eppure non molti sanno che questo disturbo è dovuto a un sistema linfatico pigro e si associa a numerosi sintomi, quali: gambe grosse, edemi, sovrappeso, difficoltà a recuperare e a mantenere il peso forma, depositi di grasso, gonfiore e pesantezza, addome pronunciato. E non solo. Anche dolori indefiniti, cefalee, fibromialgia, affaticamento, stipsi ostinata, borse sotto gli occhi, tosse secca, alito pesante, pelle e capelli secchi. Come risolvere il problema? Ritenzione idrica: 10 consigli contro cellulite e stitichezza ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021): se ne parla spesso a proposito di. Eppure non molti sanno che questo disturbo è dovuto a un sistema linfatico pigro e si associa a numerosi sintomi, quali: gambe grosse, edemi, sovrappeso, difficoltà a recuperare e a mantenere il peso forma, depositi di grasso, gonfiore e pesantezza, addome pronunciato. E non solo. Anche dolori indefiniti, cefalee, fibromialgia, affaticamento,ostinata, borse sotto gli occhi, tosse secca, alito pesante, pelle e capelli secchi. Come risolvere il problema?: 10 consiglie stitichezza ...

goldenireneh : A sto punto non penso nemmeno che sia per normalizzare qualcosa, quanto per saltare sul carro dell'accettazione a b… - manuela_reich : @66HeyJoe Drenante? Mi stai dicendo che ho la ritenzione idrica? - voidstorie : -aumenta il ferro, perdendo sangue, si perdono anche i minerali -mangia i carboidrati integrali, assumere carboidra… - blumenkohlsuppe : @siepropriolei @tatonissimo Allora è ritenzione idrica ?? - aqvael : #lineacorpobenessere , un solo prodotto per combattere #cellulite e ritenzione idrica. Contiene xantine dall'azione… -