Recovery, via libera del PE a regolamento su governance (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Via libera definitivo del Parlamento europeo alle regole che governano il Recovery e Resilience Facility (RRF). Il regolamento su obiettivi, finanziamento e regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato a grande maggioranza: su 685 votanti, 582 hanno votato a favore (Lega compresa), 40 contro e 69 si sono astenuti. Lo annuncia il Presidente David Sassoli, aprendo i lavori odierni della plenaria a Bruxelles. Di “passo storico” e “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei” parla il Commissario UE per l’economia Paolo Gentiloni. “Sconfiggere il virus grazie ai vaccini è essenziale. Ma dobbiamo anche aiutare i cittadini, le imprese e le comunità a uscire dalla crisi economica. Il Recovery and Resilience Facility porterà 672,5 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Viadefinitivo del Parlamento europeo alle regole che governano ile Resilience Facility (RRF). Ilsu obiettivi, finanziamento e regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato a grande maggioranza: su 685 votanti, 582 hanno votato a favore (Lega compresa), 40 contro e 69 si sono astenuti. Lo annuncia il Presidente David Sassoli, aprendo i lavori odierni della plenaria a Bruxelles. Di “passo storico” e “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei” parla il Commissario UE per l’economia Paolo Gentiloni. “Sconfiggere il virus grazie ai vaccini è essenziale. Ma dobbiamo anche aiutare i cittadini, le imprese e le comunità a uscire dalla crisi economica. Iland Resilience Facility porterà 672,5 miliardi ...

Agenzia_Ansa : Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resili… - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Parlamento europeo con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni ha appr… - alessioferrari6 : RT @giuslit: Come e perché la Lega vota il regolamento sul Recovery (e che cosa prevede) - NatalinaSeveri : RT @Agenzia_Italia: Via libera dell'Europarlamento al Recovery, con il sì anche della Lega - Agenzia_Italia : Via libera dell'Europarlamento al Recovery, con il sì anche della Lega -