Prada Cup, James Spithill: "Cerchiamo vendetta! Ben Ainslie un grande avversario" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) James Spithill non vede l'ora di tornare in acqua al timone di Luna Rossa. Il velista australiano si sta preparando per la battaglia campale contro Ineos Uk, la Finale della Prada Cup inizierà sabato 13 febbraio e il due volte vincitore della America's Cup non vede l'ora di fronteggiare i britannici. Sono ormai passate due settimane dal netto successo contro American Magic in semifinale, l'attesa si è fatta spasmodica e snervante: ora si pensa soltanto alle prime due regate previste tra tre giorni nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il ribattezzato Pitbull non si nasconde in alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: "Sarà una dura battaglia, si spera una grande battaglia fino alla fine. Sappiamo che c'è molto di più sul tavolo e faremo di tutto per ottenere un po' di vendetta…". Descrive Ben ...

