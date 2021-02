Paris Hilton: "Sono stata abusata in collegio. Mi picchiavano e stordivano con pillole. Terrificante" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Paris Hilton ha testimoniato in tribunale sugli abusi subiti nell’esclusivo liceo Provo Canyon School, in Utah, che ha frequentato per 11 mesi all’età di 17 anni. L’ereditiera ha raccontato che nel collegio ha subito maltrattamenti fisici e psicologici: i membri dello staff - ha detto - la picchiavano, la costringevano a prendere pillole sconosciute, la guardavano mentre faceva la doccia e la obbligavano a stare in isolamento senza vestiti come punizione.Hilton ha testimoniato in un’audizione della commissione del Senato statale dello Utah a favore del disegno di legge che richiede una maggiore supervisione da parte del governo dei centri di trattamento residenziale giovanile. Il provvedimento è passato all’unanimità in seguito alla testimonianza emotiva della 39enne e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha testimoniato in tribunale sugli abusi subiti nell’esclusivo liceo Provo Canyon School, in Utah, che ha frequentato per 11 mesi all’età di 17 anni. L’ereditiera ha raccontato che nelha subito maltrattamenti fisici e psicologici: i membri dello staff - ha detto - la, la costringevano a prenderesconosciute, la guardavano mentre faceva la doccia e la obbligavano a stare in isolamento senza vestiti come punizione.ha testimoniato in un’audizione della commissione del Senatole dello Utah a favore del disegno di legge che richiede una maggiore supervisione da parte del governo dei centri di trattamento residenziale giovanile. Il provvedimento è passato all’unanimità in seguito alla testimonianza emotiva della 39enne e ...

