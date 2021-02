Orlando Pd ironizza sulla ' conversione' di Salvini | ' Compete per il premio Spinelli'

globalistIT : Orlando ironizza ma neanche tanto... - CinziaEmanuelli : @nicolomontarini @AndreaOrlandosp A Orlando se ironizza sulle conversioni altrui, si dovrebbe ricordare la sua e qu… - AradoAlessandro : @alfredodattorre Ma il grande politico, oggi immeritatamente vicesegretario del Pd, invece ironizza... Orlando che… - AradoAlessandro : @riotta @GuidoCrosetto E Orlando ironizza... -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando ironizza

Globalist.it

Il segretario del Pd Andrea- ma neanche tanto - sulle recenti capriole di Matteo Salvini che "se continua su questa strada potrà competere per il premio Altero Spinelli, nel senso che nell'arco di dodici ore è ...Soprattutto il M5S sul qualeMatteo Salvini quando si presenta davanti ai giornalisti: 'Se ... Restano in panchina i tre candidati forti del Pd, Franceschini, Guerini e, che potrebbero ..."Non ce la possiamo cavare così, dobbiamo avere attenzione e cautela perchè la conversione politica di Salvini produca poi delle scelte politiche" ha aggiunto Orlando.A Mario Draghi scricchiola quel pilastro della maggioranza che Giuseppe Conte ha provato a consegnargli una settimana fa parlando in piazza Colonna. Se si esclude Italia Viva, Pd, M5S e Leu - seppur..