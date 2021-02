StraNotizie : Omicidio Cerciello, tre carabinieri nei guai - Curry_StephW : #omicidio #cerciello, a processo il #carabiniere che bendò l'americano Hjorth - mattinodinapoli : #omicidio #cerciello, a processo il #carabiniere che bendò l'americano Hjorth - statodelsud : Omicidio Cerciello Rega, a processo il carabiniere che bendò Hjorth - Pino__Merola : Omicidio Cerciello Rega, a processo il carabiniere che bendò Hjorth -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cerciello

... il militare accusato di avere bendato Gabriele Natale Hjorth nelle fasi successive al fermo per l'del vicebrigadiere MarioRega nel luglio del 2019. Nei suoi confronti l'accusa è ...... il carabiniere accusato di avere bendato Gabriele Natale Hjorth nella caserma di via in Selci, dopo il fermo dei due ventenni americani per l'del vicebrigadiere MarioRega la ...Era alla guida della stazione dei carabinieri di piazza Farnese ed è accusato di falso: sostenne di aver ricevuto la pistola d’ordinanza da Varriale al Santo Spirito ...Citazione per il militare che ha bendato Hijorth, uno dei due imputati per l'omicidio del vice brigadiere, e per il comandante della stazione di piazza Farnese ...