Napoli, Rrahmani: «Difesa? Quando cambi allenatore…»

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

PRESTAZIONE – «Era una partita difficile, sappiamo che l'Atalanta gioca un calcio veloce e di pressione. Provavamo a giocare da dietro per andare poi in avanti».

DIFESA A QUATTRO – «Quando cambi squadra e cambi allenatore lo sai che devi giocare come dice il nuovo allenatore. Nessun calciatore decide. Tutti hanno idee diverse».

PESSINA – «Mi aspettavo questa sua prestazione perché lui veniva da dietro ed è bravo a farlo. Anche col Verona faceva ...

