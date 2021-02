zazoomblog : Moller Maersk chiude 2020 in crescita ma outlook delude - #Moller #Maersk #chiude #crescita -

Ultime Notizie dalla rete : Moller Maersk

Il Messaggero

La big danese dei trasporto marittimochiude l'esercizio 2020 in crescita , grazie all'accelerazione registrata nel quarto trimestre, ma formula un outlook un po' deludent e, che sta oggi penalizzando il titolo ( - 6,3%) ...Il gigante globale del trasporto marittimoè riuscito a siglare il 2020 con una lieve crescita del fatturato, a 39,740 miliardi di dollari, a fronte dei 38,890 miliardi del 2019, grazie ad una accelerazione sul finale d'anno ...(Teleborsa) – La big danese dei trasporto marittimo Moller-Maersk chiude l’esercizio 2020 in crescita, grazie all’accelerazione registrata nel quarto trimestre, ma formula un ...Poul Hestbaek sarà il nuovo CEO del liner tedesco Hamburg Süd, succedendo ad Arnt Vespermann che ha guidato la compagnia tedesca per 20 anni, il passaggio avverrà a fine marzo 2021. Hestbaek, è in H ...