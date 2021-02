(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsusul governo Mario, secondo quanto spiegano alcune fonti parlamentari pentastellate, potrebbe tenersio domani. L'indizione della votazione non viene confermata...

alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - pino616gmailco1 : M5S, ipotesi voto su Rousseau già stasera. Conte: «Se fossi iscritto voterei sì a Draghi» - codeghino10 : M5S, ipotesi voto su Rousseau tra stasera e domani. Lezzi: «Restiamo fuori dal governo» - TV7Benevento : **Governo: M5S attende segnale Draghi, ipotesi voto a partire da stasera (2)**... - SeliniFrancesco : RT @alessioviola: ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ -

Ultime Notizie dalla rete : M5S ipotesi

Il garantepoi avrebbe posto molte attenzioni alla formazione di un ministero della transizione ... Secondo alcuni rumors non confermati, ci sarebbe l'di una sorta di cabina di regia per ...Ed è una decisione che è stata fortemente caldeggiata dal garantee che arriva dopo un'altra assemblea infuocata notturna su Zoom. È stata convocata dai parlamentari ribelli che non vogliono ...Quando parlerà Mario Draghi, il premier incaricato che dovrebbe a breve sciogliere la riserva e salire al Quirinale con la lista di ministri che dovrebbe comporre il suo nuovo Governo?Fra queste si collocherebbero alla sua attenzione principalmente quelle degli insegnanti e del personale scolastico. Leggi anche —>>> Mario Draghi: arriva il Sì definitivo all’incarico ma M5s si oppon ...