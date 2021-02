Lotus Elise ed Exige Final Edition | le ultime prime dell’addio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finisce un’era per la. Lo storico marchio britannico si prepara infatti a mandare in pensione due modelli storici: lae la. Rispettivamente sul mercato da 25 e 21 anni, la casa di Hethel ha deciso di onorare la fine della carriera di queste due auto leggendarie con ben 5, più potenti ma allo stesso tempo caratterizzate dalla tradizionale leggerezza dellechiude un’era guardando al futuro A partire da quest’anno, la casa inglese ha infatti in programma il lancio di nuovi modelli, a partire dalla Type 131. Questo lancio segnerà anche un cambio di filosofia, con vetture più comode all’interno per attirare ulteriori clienti. Inoltre, è notizia di poche settimane fa l’accordo trae Alpine, che stanno ...

Quando la produzione delle, Exige ed Evora terminerà entro la fine dell'anno il totale della produzione complessiva dei tre modelli sarà di circa 55.000 vetture. Insieme, rappresentano ...Le due sportive britanniche escono di produzione dopo oltre 20 anni di onorata carriera e lo fanno con un'edizione speciale. Ecco caratteristiche e prezzi Leed Exige sono pronte alla pensione. Dopo aver annunciato i piani per il futuro, la Casa britannica da sempre specializzata in sportive leggere ed essenziali, ha presentato le serie finali ...Lotus ha presentato delle le versioni speciali Final Edition della Elise e della Exige, caratterizzate da prodotti ed contenuti esclusivi.Ve lo avevamo anticipato qualche settimana fa: le Lotus Elise ed Exige sono a fine carriera e non verranno più prodotte. Un fulmine a ciel sereno per molti appassionati delle sportive inglesi che per ...