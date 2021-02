LIVE Fognini-Caruso, Australian Open in DIRETTA: derby azzurro che vale il 3° turno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Salvatore Caruso, scontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2021. I due tennisti azzurri si scontreranno per la prima volta in assoluto nella loro carriera, in una partita che, in un modo o nell’altro, vedrà sicuramente sorridere un italiano che potrà accedere al terzo turno del primo torneo dello Slam. Dopo un 2020 condizionato dall’operazione ad entrambe le caviglie e dall’aver contratto il Covid-19, Fabio pare aver trovato una discreta condizione in questo inizio di stagione. Durante l’ATP Cup ha regalato delle buone prestazioni con Pablo Carreno Busta e Benoit Paire, che lo hanno aiutato per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte a tutti e benvenuti alladi Fabio-Salvatore, scontro valido per il secondodegli2021. I due tennisti azzurri si scontreranno per la prima volta in assoluto nella loro carriera, in una partita che, in un modo o nell’altro, vedrà sicuramente sorridere un italiano che potrà accedere al terzodel primo torneo dello Slam. Dopo un 2020 condizionato dall’operazione ad entrambe le caviglie e dall’aver contratto il Covid-19, Fabio pare aver trovato una discreta condizione in questo inizio di stagione. Durante l’ATP Cup ha regalato delle buone prestazioni con Pablo Carreno Busta e Benoit Paire, che lo hanno aiutato per ...

