La Cina è arrivata nell’orbita di Marte con la missione Tianwen-1

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha raggiunto l’orbita di, riportano il network televisivo di stato, dopo il lancio avvenuto lo scorso 23 luglio. Con la-1, il cui nome significa “ricerca delle verità celesti”, la China National Space Administration sta tentando un’impresa eccezionale: portare sul Pianeta rosso nello stesso momento un orbiter, un lander e un rover – tutti dotati di strumenti avanzatissimi per studiare nel dettaglio. https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1359486876495663109 L’orbiter studierà l’atmosfera per un anno marziano (687 giorni terrestri). Sarà dotato, tra gli altri strumenti, anche di due telecamere, di radar di superficie e di un rilevatore per studiare il campo magnetico del Pianeta rosso. Sarà anche in grado di scambiare comunicazioni tra la Terra e il rover di ...

DocenteCarla : DALLA CINA È ARRIVATA SEMPRE solo...M.... !!!!!!! - francobus100 : Su Clubhouse la censura di Pechino è arrivata subito - Asgard_Hydra : Steam: in Cina è arrivata la versione 'cinese' ufficiale, ma per ora con solo 40 giochi - eijunice : @yourkittyness Di solito ci mettono pochissimo infatti omg ero arrivata a ricevere le cose dopo dieci giorni ma con… - g_valenza : Su Clubhouse la censura di Pechino è arrivata subito -

Ultime Notizie dalla rete : Cina arrivata

Progettata e prodotta in, la futura Model 2, questo il nome che potrebbe essere adottato per ... Per il momento nessuna conferma èda Tesla, che mantiene il massimo riserbo sul progetto. ......impegnativo con la responsabilità di assistenza all'infanzia - ipotizza la scienziata - in, ... Sonoal burnout da smart working. Come ho fatto a mettermi in questa situazione? Non mi sono ...Un orbiter, un rover e un lander cinesi sono arrivati fino al Pianeta rosso e hanno agganciato l'orbita marziana ...La carenza di semiconduttori sta costringendo sempre più costruttori a fermare le linee produttive. Alcune Case, come GM, hanno anche iniziato a parcheggiare nei piazzali delle auto assemblate parzial ...