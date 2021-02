Incidente sul lavoro a Paternopoli, operaio cade da un’altezza di sette metri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaternopoli (Av) – Incidente sul lavoro. È accaduto oggi a Paternopoli. L’operaio edile, 30enne di Ariano Irpino, stava effettuando una gettata di calcestruzzo quando è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Prontamente soccorso, è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri della Compagnia di Montella. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –sul. È accaduto oggi a. L’edile, 30enne di Ariano Irpino, stava effettuando una gettata di calcestruzzo quando è caduto dadi circa 7. Prontamente soccorso, è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri della Compagnia di Montella. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

