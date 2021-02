Immobili | crollo compravendite -22% nel primo semestre 2020

PrimaStampa_eu : Caltagirone, crollo immobili centro storico, sindaco avverte proprietari: si pagano i danni, conviene metterli in s… - Gibi45035873 : Si avvera quello che volevano gli economisti tedeschi, ovvero patrimoniale sugli immobili visto che gli italiani ri… - loren_ch : RT @KellerZoe: @valy_s @tom_zio @Yi_Benevolence @Marcell77640487 @giulian28 @alberto88ca @_iunius @Andunedhel @borghi_claudio @DAVIDPARENZO… - chiaraped : RT @KellerZoe: @valy_s @tom_zio @Yi_Benevolence @Marcell77640487 @giulian28 @alberto88ca @_iunius @Andunedhel @borghi_claudio @DAVIDPARENZO… - KellerZoe : @valy_s @tom_zio @Yi_Benevolence @Marcell77640487 @giulian28 @alberto88ca @_iunius @Andunedhel @borghi_claudio… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobili crollo

Firenze Post

Proiettando sulle singole destinazioni, si vede che ilmaggiore è nelle (ex) superstar del ... abbiamo una normativa che pesa in maniera impressionante sugliadibiti all'ospitalità per ...Si tratta di un struttura, costruita alla fine dell'800, dichiarata sette anni fa a rischio... Per la messa in sicurezza degliinvece c'è tempo e si possono aspettare progetti ben più ...MILANO – Nei primi 6 mesi del 2020 il numero di compravendite è crollato di circa il 22%, calo solo parzialmente recuperato nel trimestre successivo con un aumento del 3%. A soffrire sono soprattutto ...Nuovo crollo degli investimenti in costruzioni nel 2020 dopo già 12 anni di crisi: il lockdown di marzo e aprile e il perdurare dell'emergenza sanitaria hanno determinato un calo degli investimenti de ...