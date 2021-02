Il governo polacco vuole “ripolonizzare” i media: tasse per gli editori esteri, via allo sciopero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver vietato ufficialmente l’aborto, il governo polacco propone un’altra normativa anti-libertaria che sta scatenando i media esteri presenti in Polonia i quali, in risposta alla proposta di legge, hanno indetto uno sciopero nel palinsesto Il governo conservatore polacco mette a segno un altro colpo, ed anche questa volta non senza conseguenze. Dopo aver vietato la possibilità per le donne di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, anche laddove quest’ultima metta in pericolo di vita o sia frutto di una violenza sessuale, questa volta Andrzej Sebastian Duda, l’uomo forte di Varsavia, vuole “ripolonizzare” i media, prevedendo un aumento delle tasse per gli editori ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver vietato ufficialmente l’aborto, ilpropone un’altra normativa anti-libertaria che sta scatenando ipresenti in Polonia i quali, in risposta alla proposta di legge, hanno indetto unonel palinsesto Ilconservatoremette a segno un altro colpo, ed anche questa volta non senza conseguenze. Dopo aver vietato la possibilità per le donne di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, anche laddove quest’ultima metta in pericolo di vita o sia frutto di una violenza sessuale, questa volta Andrzej Sebastian Duda, l’uomo forte di Varsavia,” i, prevedendo un aumento delleper gli...

