Il Dundee United ha assunto un 17enne in India nell’area scouting

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ashwin Raman è un ragazzo nato in America e cresciuto a Bangalore, dove risiede, ha 17 anni ed è statodal, club di prima divisione scozzese. La storia è stata raccontata dall’Evening Telegraph, che descrive il ruolo del ragazzo, principalmente incentrato sull’analisi di video. Il capo dell’areadel club, Steve Grieve, ha commentato così il lavoro di Ashwin: “Ho scoperto le sue doti attraverso i social e ho pensato che fosse formidabile. Il nostro direttore sportivo Tony Asghar è stato fantastico nel permetterci di guardare a modi nuovi e innovativi di fare le cose, il che mi ha permesso di lavorare con persone come Ashwin“. Lo scoop è venuto fuori nel momento in cui il suo nome è comparso in Football Manager 2021, celebre videogioco in cui si amministra un club sotto ogni punto di vista ...