Giallo di Bolzano, Peter e Laura uccisi in tempi diversi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Secondo la ricostruzione della procura, Benno avrebbe ucciso prima il padre, Peter Neumair, e poi la mamma, Laura Perselli Peter Neumair e Laura Perselli sarebbero stati uccisi in tempi diversi. Secondo la ricostruzione ultima della procura, la morte dei due coniugi sarebbe avvenuta a distanza di 4 ore l'uno dall'altra. Ad avvalorare questa ipotesi ci sono le risultanze dei tabulati telefonici: il cellulare di Peter è stato spento alle 17.30, quello di Laura alle 21.30. Un dato per nulla irrilevante che potrebbe chiarire la dinamica omicidiara della drammatica vicenda. Intanto Benno, dalla cella d'isolamento in cui è recluso dallo scorso 29 gennaio, continua a proclamarsi innocente: "Non c'entro ...

