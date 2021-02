Frana sulla provinciale | un masso devasta l’auto E a bordo c’era Roberto Bogialli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) A Sondrio una repentinatra le montagne che costeggiano la strada principale ha spezzato la vita di, un pittore famoso in zona. Incidente mortale a Sondrio dove l’improvvisache ha colpito una montagna si è portata via, 68enne residente presso il comune di Morbengo dove era molto conosciuto e L'articolo proviene da Leggilo.org.

qn_lanazione : Frana tra Serravalle e Cascia, paura sulla strada - GalileoTele : Frana sulla strada, vigili del fuoco in azione - occhio_notizie : Una frana si è abbattuta sulla statale 88 al confine tra l'#Irpinia e il #Sannio. Traffico bloccato in direzione… - MarekNapoli : RT @Blueyes75188195: @JohnRambo2014 @MarekNapoli @MariaAdelfina_ @MovengoAnchio @Presidente_SP @NeveAmica @ReBerengario @Nerogiaguaro Pare… - JohnRambo2014 : RT @Blueyes75188195: @JohnRambo2014 @MarekNapoli @MariaAdelfina_ @MovengoAnchio @Presidente_SP @NeveAmica @ReBerengario @Nerogiaguaro Pare… -

Ultime Notizie dalla rete : Frana sulla

e tragedia sfiorata a Pellezzano,provinciale 27 a Coperchia. Dallo stesso costone più volte oggetto di smottamenti, l'ultimo nella giornata di domenica, stasera intorno alle 19, si è ...Lacaduta oggi tra Vietri sul Mare e Salerno ha creato moltissimi disagi agli automobilisti. La ... altrettanto domattina sarà fatta una verificasituazione della strada ferrata in ...Cascia (Perugia), 10 febbraio 2021 - Una grossa frana ha invaso parte della carreggiata sulla Sr 320 tra Serravalle e Cascia, al chilometro 7 in direzione di Cascia. Sul posto i vigili del fuoco di No ...Intervento serale per i vigili del fuoco di Norcia e l’Anas a causa di una frana lungo la sr 320 tra Serravalle e Cascia al chilometro 7: i detriti hanno occupato una parte della carreggiata e sul pos ...