Flash mob dei ristoratori di Ravenna: lasciateci aprire fino alle 21,30 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) RAVENNA – "Sold out" gli 80 tavolini in piazza del Popolo a Ravenna, per il flash mob organizzato questa mattina da Confcommercio e Confesercenti della provincia di Ravenna, dal titolo "Ora basta lasciate lavorare le nostre imprese". È andata in scena questa mattina la manifestazione dei pubblici esercizi ravennati che hanno occupato gli 80 tavolini posizionati e distanziati nella piazza principale della città.

